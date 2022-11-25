Популярная украинская певица, известная артистка и вторая «Холостячка» не стесняется говорить о неловкостях, рассказывает о том, как ухаживает за собой и стрепетом относится к близким и семье. Злата имеет насыщенный график работы, поэтому только в свободное от съемок время позволяет себе немного расслабиться с друзьями.

«Свет выключили, лифты не работают. Иду пешком! Но ничего, потерплю! Главное, в родной Украине и эти времена переживу! Но тут подставка. Скалодромы не работают, ехать на скалодром и не проверить график отключения… Но нам все же удалось найти место, кайф!» - рассказала Злата.

Также она показала экстремальные развлечения и порадовала несколькими кадрами из свободного вечера.

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Ранее певица Злата Огневич призналась, что поехала в район Дарницы в Киеве, пока у нее дома нет света. При этом она успела в течении 15 минут, своего пребывания на заправке, потерять телефон и за такое же время его снова обнаружить. Там же она разыскала балаклаву своей мечты и купила ее.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.