Легендарна українська спортсменка, олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва, яка живе у США та підтримує Україну у боротьбі з російськими окупантами, часто ділиться у Instagram особистими фото та новинами про Україну. Так, цього разу кума співачки-запроданки Ані Лорак виклала моторошні кадри, на яких показала "рускій мір" у всій красі.

На фотографіях можна побачити моторошні наслідки чергової російської атаки українськими містами. Зокрема, 23 листопада, було зафіксовано прильоти під Києвом, які забрали життя людей та перетворили житлові будинки на руїни. За попередніми даними, за день масованої атаки загинули близько десятка людей, ще кілька десятків постраждали.

У підписі до публікації Лілія англійською мовою напсіала: "Кожного дня росія підтверджує звання терористичної держави. Десятки ракет вразили українські міста, вразивши критично важливу інфраструктуру та відключивши електроенергію. Загалом постраждало 34 особи. Серед них п'ятеро дітей. 10 людей загинули".

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