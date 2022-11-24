Легендарная украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, которая живет в США и поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами, часто делится в Instagram личными фото и новостями об Украине. Так, в этот раз кума певицы-запроданки Ани Лорак выложила жуткие кадры, на которых показала "русский мир" во всей красе.
На фотографиях можно увидеть жуткие последствия очередной российской атаки по украинским городам. В частности, 23 ноября, были зафиксированы прилеты под Киевом, которые унесли жизни людей и превратили жилые дома в руины. По предварительным данным за день массированной атаки погибли около десятка людей, еще несколько десятков пострадали.
В подписи к публикации Лилия на английском языке напсиала: "Каждый день Россия подтверждает статус террористического государства. Десятки ракет поразили украинские города, поразив критически важную инфраструктуру и отключив электроэнергию. Всего пострадало 34 человека. Среди них пятеро детей. 10 человек погибли".
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