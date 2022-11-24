Актриса та дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук розповіла про незручні моменти життя у квартирах.

Як повідомляє Politeka.net , популярна актриса театру та кіно Ганна Саліванчук поділилася кадрами з типових буднів українця, коли вдається трохи побути наодинці після різних справ. Ганна цього разу розповіла про обстановку будинку.

"Тепер син кажуть машинам, які стоять у пробці: "ну давайте швидше! Божечки, у нас світло вимкнуть!». І тепер кайфуєш від дрібниць. Навіть що світло є!

Зараз маю одне бажання є. Ось поділитися зараз тим, як я ходжу на 23 поверх, ходжу з 23 поверху пішки. А цього разу врятувало мене від зайвого підняття додому те, що я хоч і забула телефон, але згадала про це на 22 поверсі, а не на вулиці! – зізналася Саліванчук.

Раніше дружина продюсера "Квартал 95" - актриса Ганна Саліванчук стала свідком такої зустрічі та зняла те, що відбувається на камеру.

Вона розповіла, що сиділа в автомобілі та слухала лексію з психології. За вікном пройшов гарний високий молодий хлопець-військовий з великим букетом квітів. Актрисі стало цікаво, вона вийшла з автомобіля та підійшла до захисника.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" розлютила українців відео з кривляннями.

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Як Politeka повідомляла, дружина продюсера "Квартал 95" несподівано звернулася до українок та здивувала кадрами.