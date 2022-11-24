Как сообщает Politeka.net, популярная актриса театра и кино Анна Саливанчук поделилась кадрами из типичных будней украинца, когда удается немного побыть наедине после различных дел. Анна в этот раз рассказала об обстановке дома.
«Теперь сын говорят машинам, которые стоят в пробке: «ну давайте быстрее! Божечки, у нас же свет выключат!». И теперь кайфуешь от мелочей. Даже, что свет есть!
Сейчас у меня одно желание есть. Вот поделиться сейчас тем, как я хожу на 23 этаж, хожу с 23-го этажа пешком. А в этот раз спасло меня от лишнего поднятия домой то, что я хоть и забыла телефон, но вспомнила об этом на 22 этаже, а не на улице!» - призналась Саливанчук.
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Ранее жена продюсера "Квартал 95" - актриса Анна Саливанчук стала свидетелем такой встречи и сняла происходящее на камеру.
Она рассказала, что сидела в автомобиле и слушала лексию по психологии. За окном прошел красивый высокий молодой парень-военный с большим букетом цветов. Актрисе стало любопытно, она вышла из автомобиля и подошла к защитнику.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" взбесила украинцев видео с кривляниями.
Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" посмеялась над русскими после запугивания.
Как Politeka сообщала, жена продюсера "Квартал 95" неожиданно обратилась к украинкам и удивила кадрами.