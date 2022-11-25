Популярна артистка Ганна Саліванчук щодня спілкується з фанатами, ділиться особистим та дивує кадрами в Інстаграм. Також вона розповідає про своє життя і вважає за краще висловлюватися прямо.
На цей раз Саліванчук поділилася однією неприємною ситуацією, коли намагалася виїхати у справах. Без розбірок не обійшлося, адже через деяких водіїв постраждали багато людей.
«Я таких чоловіків відправляла б на передову. Бо вони мають дуже багато сил воювати! Ці придурки перекрили дорогу на в'їзд та виїзд, вже 15 машин чекає на ДАІ!» - поскаржилася Ганна на вулиці і показала призвідників свавілля на дорозі під її будинком.
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Раніше на своїй сторінці у Instagram 37-річна артистка показала ефектні кадри з відпочинку. На одному з відео Ганна в купальнику, який вдало підкреслив її апетитні форми, стрибає босоніж снігом, а потім пірнає в басейн. На іншому — зірка в сріблястому пальті впала на сніг і робить снігового ангела. Посаду Саліванчук вирішила супроводити текстом актуальної пісеньки:
"Зима нас не лякає. Не лякає, що світла немає. ЗСУ орків усіх раз*бет", - вірить актриса.
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.
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