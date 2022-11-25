Популярная артистка Анна Саливанчук каждый день общается с фанатами, делится личным и удивляет кадрами в Инстаграм. Также она рассказывает о своей жизни и предпочитает высказываться прямо.

В этот раз Саливанчук поделилась одной неприятной ситуацией, когда пыталась уехать по делам. Без разборок не обошлось, ведь из-за некоторых водителей пострадали многие.

«Я б таких мужчин отправляла на передовую. Ибо у них очень много сил воевать! Эти придурки перекрыли дорогу на въезд и выезд, уже 15 машин ждет ГАИ!» - пожаловалась Анна на улице и показала зачинщиков беспредела на дороге под ее домом.

Ранее на своей странице в Instagram 37-летняя артистка показала эффектные кадры с отдыха. На одном из видео Анна в купальнике, который удачно подчеркнул ее аппетитные формы, прыгает босиком по снегу, а затем ныряет в бассейн. На другом — звезда в серебристом пальто упала на снег и делает снежного ангела. Пост Саливанчук решила сопроводить текстом актуальной песенки:

"Зима нас не пугает. Не пугает, что света нет. ВСУ орков всех раз*бет", — верит актриса.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.