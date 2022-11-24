Як повідомляє Politeka.net , популярний український телеведучий Андрій Бєдняков, який прославився після травел-шоу "Орел і Решка", розповів, яка частина українців винна у ракетному обстрілі критичної інфраструктури нашої країни.

Йшлося про підтримку музичних виконавців країни-агресора та зрадників України, які сплачують податки до скарбниці росії. Про це він повідомив у Instagram-stories.

Андрій Бєдняков вважає, що споживачі контенту з росії також винні у геноциді, який зараз здійснюють росіяни. Наприклад, він поставив за приклад тих, хто виставлятиме Stories з концертів Тіматі і плакатиме з вином під плаксивий кальянний реп. Телеведучий також дорікнув тим, хто під сумний денс дзвонитиме колишньому.

"Якщо хоч, б***ь, хтось/колись виставить stories з концертів Тіматі, і плакатиме з вином під плаксивий кальянний реп, або під "Сумний денс, атпускаючи ваше кохання" буде дзвонити колишньому - знайте: ви так само "лупили" з української енергетики та залишали українців без світла та тепла", - написав він.

При цьому Андрій Бєдняков додав, що справжні громадяни нашої країни, ввечері запалюючи свічку, донатять на ЗСУ.

"Лише українці після того, як посушили волосся під сушінням для рук на заправці, біжать до супермаркету заряджати телефон, щоб увечері спокійно під свічкою скинути 100 гривень на ЗСУ", - додав шоумен.

Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.

Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.