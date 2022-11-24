Как сообщает Politeka.net, популярный украинский телеведущий Андрей Бедняков, который прославился после травел-шоу

"Орел и Решка", рассказал, какая часть украинцев виновна в ракетных обстрелах критической инфраструктуры нашей страны.

Речь шла о поддержке музыкальных исполнителей страны-агрессора и предателей Украины, платящих налоги в казну россии. Об этом он сообщил в Instagram-stories.

Андрей Бедняков считает, что потребители контента из россии также виноваты в геноциде, который сейчас совершают россияне. Например, он поставил в пример тех, кто будет выставлять Stories с концертов Тимати и будет плакать с вином под плаксивый кальянный реп. Телеведущий также упрекнул тех, кто под грустный дэнс будет звонить бывшему.

"Если хоть, б***ь, кто-то/когда-то выставит stories с концертов Тимати, и будет плакать с вином под плаксивый кальянный рэп, или под "Грустный дэнс, атпуская вашу любовь" будет звонить бывшему - знайте: вы так же "лупили" по украинской энергетике и оставляли других без света и тепла", - написал он.

При этом Андрей Бедняков добавил, что настоящие граждане нашей страны, вечером зажигая свечку донатят на ВСУ.

"Только украинцы после того, как посушили волосы под сушкой для рук на заправке, бегут в супермаркет заряжать телефон, чтобы вечером спокойно под свечой сбросить 100 гривен на ВСУ", - добавил шоумен.

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.