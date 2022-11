Відома українська співачка Настя Каменських представила короткий ролик, записаний після вимкнення світла, та отримала досить бурхливу реакцію. Коли всі українці підійшли з ввічливістю та розумінням до запису, типові росіяни в хамовитій манері пораділи після чергових обстрілів.

Бажаючи залишити українців без тепла, російські злочинці знову обстріляли наші електростанції, внаслідок чого більшість будинків залишилися без електропостачання. Настя записала відео з анонсом майбутньої композиції, викликавши бурхливу реакцію.

«Сьогодні о 0:00. На всіх музичних платформах ❤️‍🔥» - пише Настя.

У мережі реагують: «Чекаю 🔥; Браво! Який голос 😍😍😍 Коли ж ті 0 годин 🔥; Nastya, we hope in English. Tank you😢🔥; Браво! А що там настя ... Темно .... а тобі весело ... співаємо ... ну ну ... потапушка то де ... напевно в окопі разом з ЗСУ?; 😍 дуже чекаю 00:00 щоб почути повну версію; Don't make me worry; просто вчаю від сміху, ось воно ваше європейське життя зі свічками в руках 😂; Чудово! так усю зиму зі свічками і проведете».

