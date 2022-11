Известная украинская певица Настя Каменских представила короткий ролик, записанный после выключения света, и получила довольно бурную реакцию. В то время как все украинцы подошли с вежливостью и пониманием к записи, типичные россияне в хамовитой манере порадовались после очередных обстрелов.

Желая оставить украинцев без тепла, российские преступники снова обстреляли наши электростанции, в результате чего большинство домов остались без электроснабжения. Настя записала видео с анонсом будущей композиции, вызвав в этот момент бурную реакцию.

«Сегодня 0:00. На всех музыкальных платформах ❤️‍🔥» - пишет Настя.

В сети реагируют: «Жду 🔥; Браво!!!; Какой голос 😍😍😍 Когда же те 0 часов 🔥; Nastya, we hope in English. Tank you😢🔥; Браво!!!; А что там настя...Темно....а тебе весело ...поем...ну ну...потапушка то где...наверное в окопе вместе с ВСУ?; 😍 очень жду 00:00 чтобы услышать полную версию; Don't make me worry; просто угораю от смеха, вот она ваша европейская жизнь со свечами в руках😂; Отлично! так всю зиму со свечами и проведете».

