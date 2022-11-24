Популярна українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко розкрила головні новини за 274 день повномасштабної війни.

На своїй сторінці в Instagram ведуча повідомила, що електрику після вчорашнього масованого обстрілу росіян вже подали до всіх областей України. Як заявили в Офісі президента, спочатку заживили об’єкти критичної інфраструктури. Зараз триває підключення до мережі побутових споживачів. Марічка Падалко додала, що теж чекає на це. Укренерго повідомляє про забезпечення 50 відсотків потреб.

Також зірка повідомила радісну новину: Україна повернула з полону ще 50 українських воїнів.

Окупанти сьогодні 17 разів обстріляли незламний Херсон. В місті найближчими днями планується запуск електропостачання, і влада попросила містян вимкнути всі електроприлади.

Європарламент заборонив вважати дійсними в ЄС документи, видані росією на окупованих територіях України. «Ми не заспокоїмося, поки Україна не переможе Путіна» - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, анонсувавши підготовку 9-го пакету санкцій проти рф.

Також Падалко повідомила, що ЗСУ звернулися до білорусів, аби попередити, що спецслужби рф готують диверсії на об’єктах критичної інфраструктури, зокрема, на АЕС «Островец».

"Самопроголошений президент білорусі закликає Україну «зупинитися» 😱 Тим часом, Європарламент ухвалив резолюцію, в якій, зокрема, йдеться, що Лукашенко має постати перед трибуналом", — пише ведуча.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.