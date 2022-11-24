На своей странице в Instagram ведущая сообщила, что электричество после вчерашнего массированного обстрела россиян уже подали во все области Украины. Как заявили в Офисе президента, сначала заживили объекты критической инфраструктуры. Сейчас идет подключение к сети бытовых потребителей. Маричка Падалко добавила, что тоже ждет этого. Укрэнерго сообщает об обеспечении 50 процентов потребностей.

Также звезда сообщила радостную новость: Украина вернула из плена еще 50 украинских воинов.

Оккупанты сегодня 17 раз обстреляли несокрушимый Херсон. В городе в ближайшие дни планируется запуск электроснабжения, и власти попросили горожан выключить все электроприборы.

Европарламент запретил считать действительными в ЕС документы, изданные россией на оккупированных территориях Украины. «Мы не успокоимся, пока Украина не победит Путина» - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, анонсировав подготовку 9-го пакета санкций против рф.

Также Падалко сообщила, что ВСУ обратились к белорусам, чтобы предупредить, что спецслужбы рф готовят диверсии на объектах критической инфраструктуры, в частности, на АЭС «Островец».

"Самопровозглашенный президент Беларуси призывает Украину «остановиться» 😱 Между тем, Европарламент принял резолюцию, в которой, в частности, говорится, что Лукашенко должен предстать перед трибуналом", — пишет ведущая.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.