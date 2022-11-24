Павло Зібров повідомив, що його друзі опинилися у лікарні – дружина Валентина з осколковим пораненням, а чоловік Віталій перебуває у реанімації.

Як повідомляє Politeka.net, український естрадний співак, Народний артист України Павло Зібров показав наслідки вчорашнього ракетного удару по житловому будинку у Вишгороді. Там жили його друзі, несамовитою історією яких він поділився на своїй сторінці в Instagram.

Павло Зібров повідомив, що його друзі опинилися у лікарні – дружина Валентина з осколковим пораненням, а чоловік Віталій перебуває у реанімації. Лікарі борються за його життя та кінцівки. У сім'ї двоє дітей, і вона залишилася без даху над головою.

"Друзі, вчора сталася жахлива біда, ворожа ракета потрапила до житлового будинку у Вишгороді. У цьому будинку на відео були наші добрі друзі. Валя - у лікарні з осколковими пораненнями, Віталік - у реанімації, бореться за життя та кінцівки. Я вас дуже прошу. допомогти цій сім'ї, яка залишилася без даху над головою з двома дітьми на руках. Вони вже пережили блокаду на початку війни, Слава Богу, що живі, але їм потрібна наша фінансова підтримка!", - написав він.

Павло Зібров попросив українців фінансового допомогти сім'ї та повідомив, що частина коштів з його концертів у Карлових Варах та Празі йдуть на допомогу цій родині. Також Зібров залишив реквізити для допомоги сім'ї: Олексієнко Валентина, Приват: 5457082274435317.

Нагадаємо, що Полякову та Єфросинину після скандалу спробував напоумити Зібров.

Як повідомляла Politeka, Зібров побував на виставі Могилевської і не став мовчати.

Також Politeka писала, що найбагатша співачка України звернулася зворушливо до Зіброва, Павло відповів.