Павел Зибров сообщил, что его друзья оказались в больнице – жена Валентина с осколочным ранением, а муж Виталий находится в реанимации.

Как сообщает Politeka.net, украинский эстрадный певец, Народный артист Украины Павел Зибров показал последствия вчерашнего ракетного удара по жилому дому в Вышгороде. Там жили его друзья, душераздирающей историей которых он поделился на своей странице в Instagram.

Павел Зибров сообщил, что его друзья оказались в больнице – жена Валентина с осколочным ранением, а муж Виталий находится в реанимации. Врачи борются за его жизнь и конечности. У семьи двое детей и она осталась без крыши над головой.

"Друзья, вчера произошла ужасная беда, вражеская ракета попала в жилой дом в Вышгороде. В этом доме на видео были наши хорошие друзья. Валя - в больнице с осколочными ранениями, Виталик - в реанимации, борется за жизнь и конечности. Я вас очень прошу помочь этой семье, которая осталась без крыши над головой с двумя детьми на руках. Они уже пережили блокаду в начале войны, Слава Богу, что живы, но им нужна наша финансовая поддержка!", — написал он.

Павел Зибров попросил украинцев финансового помочь семье и сообщил, что часть средств с его концертов в Карловых Варах и Праге идут на помощь этой семье. Также Зибров оставил реквизиты для помощи семье: Алексеенко Валентина, Приват: 5457082274435317.

Напомним, что Полякову и Ефросинину после скандала попытался вразумить Зибров.

Как сообщала Politeka, Зибров побывал на спектакле Могилевской и не стал молчать.

Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины обратилась трогательно к Зиброву, Павел ответил.