На своїй сторінці в Instagram 27-річна зірка поділилася архівними кадрами свого масштабного сольного концерту.

"Друзі, яка ж в мене зараз ностальгія…Рівно рік тому, після туру, 23 листопада…. пройшов мій великий сольний концерт в палаці Україна❤️❤️❤️ Особисте моє шоу і шоу моєї команди…я хвилююсь зараз за кожного, хто був причетним до нього, хто був зі мною на сцені, хто був з нами за кулісами і хто знаходився в залі… Сподіваюсь, з кожним із вас все добре🙏🏻 Сподіваюсь, ви найсильніші🙏🏻 Сподіваюсь, ви не загубили себе, свою стійкість і свій позитив….сподіваюсь, ви цей день також згадаєте 🙏🏻 І ми ще не раз зустрінемось, повторимо і запалимо🙏🏻 Ще прийдуть наші часи ❤️", — зізнається Аліна Гросу.

Шанувальники в коментарях підтримали співачку:

"Був мегакрутий сольний концерт!!! Аліна, ти просто велика молодець!!!! Ми були присутні і отримали море вражень!!! Голос, пісні, постанови, костюми , балет , музиканти… все пройшло на одному подиху!";

"Так, зараз така ностальгія, і сумно без вас.. Алінка, з'являйся частіше🥺🤍як ви?";

"Обов‘язково ми ще зустрінемося, і не раз! ❤️❤️Все буде добре! Любимо тебе дуже!".

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