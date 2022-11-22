На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати минтай із цвітною капустою та соусом Бешамель.
"Знаю, діти не люблять їсти рибу й цвітну капусту👼Але якщо ви приготуєте її за моїм рецептом, то будьте впевнені - їстимуть навіть найвибагливіші вередуни. Минтай - це дика риба сімейства тріскових. Він не жирний, але цінний своїм природним походженням і тим що це дуже дієтична риба, яку можна їсти практично усім!", — радить Володимир Ярославський.
На сімейну порцію нам знадобиться:
-800г замороженого минтаю
-1200г цілої цвітної капусти (чистих суцвіть приблизно 900-950)
-500г молока
-100г вершків
-40г борошна
-50г вершкового масла
-150+50г сиру чеддер за бажанням
-мускатний горіх, сіль
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Варто заздалегідь перекласти минтай з морозилки у холодильник. Коли розморозиться, дістаньте з пачки, вичавіт надлишкову воду, виріжте кісточки.
У сотейнику розтопіть масло, додайте муку і смажте її до побіління. Потім відставте охолонути й перемішуйте. Нагрійте молоко у каструлі, змішайте вершки та обсмажене борошно з маслом і додайте у майже кипляче молоко й інтенсивно перемішуючи доведіть суміш до кипіння. Далі додайте приблизно 4г солі та мелений мускатний горіх.
За словами зірки "Мастер Шеф", прямо у гарячу суміш добре потерти сир і перемішувати її поки він не розтане.
Цвітну капусту розберіть на суцвіття і варіть у підсоленій воді 2-3хв з моменту закипання (капуста має бути злегка сира всередині).
"У місткість на дно даю трохи соусу, потім кладу підсолений і перчений Минтай (можна додати ще улюблені трави). А на Минтай кладу капусту і зверху знову соус. За бажанням можна зверху дати також трохи сиру! Запікаю при температурі 185 градусів до рум’яної скоринки, орієнтовно 20-25 хвилин", — пояснив Ярославський.
Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.
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