Володимир Ярославський, який разом із Ектором Хіменесом-Браво та Ольгою Мартиновською є суддею "Мастер Шеф", дав рецепт смачної риби.

На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати минтай із цвітною капустою та соусом Бешамель.

"Знаю, діти не люблять їсти рибу й цвітну капусту👼Але якщо ви приготуєте її за моїм рецептом, то будьте впевнені - їстимуть навіть найвибагливіші вередуни. Минтай - це дика риба сімейства тріскових. Він не жирний, але цінний своїм природним походженням і тим що це дуже дієтична риба, яку можна їсти практично усім!", — радить Володимир Ярославський.

На сімейну порцію нам знадобиться:

-800г замороженого минтаю

-1200г цілої цвітної капусти (чистих суцвіть приблизно 900-950)

-500г молока

-100г вершків

-40г борошна

-50г вершкового масла

-150+50г сиру чеддер за бажанням

-мускатний горіх, сіль

Варто заздалегідь перекласти минтай з морозилки у холодильник. Коли розморозиться, дістаньте з пачки, вичавіт надлишкову воду, виріжте кісточки.

У сотейнику розтопіть масло, додайте муку і смажте її до побіління. Потім відставте охолонути й перемішуйте. Нагрійте молоко у каструлі, змішайте вершки та обсмажене борошно з маслом і додайте у майже кипляче молоко й інтенсивно перемішуючи доведіть суміш до кипіння. Далі додайте приблизно 4г солі та мелений мускатний горіх.

За словами зірки "Мастер Шеф", прямо у гарячу суміш добре потерти сир і перемішувати її поки він не розтане.

Цвітну капусту розберіть на суцвіття і варіть у підсоленій воді 2-3хв з моменту закипання (капуста має бути злегка сира всередині).

"У місткість на дно даю трохи соусу, потім кладу підсолений і перчений Минтай (можна додати ще улюблені трави). А на Минтай кладу капусту і зверху знову соус. За бажанням можна зверху дати також трохи сиру! Запікаю при температурі 185 градусів до рум’яної скоринки, орієнтовно 20-25 хвилин", — пояснив Ярославський.

Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.

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