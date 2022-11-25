27-летняя звезда поделилась архивными кадрами своего масштабного сольного концерта.
"Друзья, какая же у меня сейчас ностальгия…Ровно год назад, после тура, 23 ноября…. прошел мой большой сольный концерт во дворце Украина❤️❤️❤️ Личное мое шоу и шоу моей команды…я волнуюсь сейчас за каждого, кто был причастен к нему, кто был со мной на сцене, кто был с нами за кулисами и кто находился в зале… Надеюсь, с каждым из вас все хорошо. 🙏🏻 Надеюсь, вы самые сильные🙏🏻 Надеюсь, вы не потеряли себя, свою стойкость и свой позитив….надеюсь, вы этот день также вспомните 🙏🏻 И мы еще не раз встретимся, повторим и зажжем 🙏🏻 Еще придут наши времена", – признается Алина Гросу.
Поклонники в комментариях поддержали певицу:
"Был мегакрутой сольный концерт!!! Алина, ты просто великая молодец!!!! Мы присутствовали и получили море впечатлений!!! Голос, песни, постановки, костюмы, балет, музыканты… все прошло на одном дыхании!";
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"Да, сейчас такая ностальгия, и грустно без вас.. Алинка, появляйся чаще 🥺🤍как вы?";
"Обязательно мы еще встретимся, и не раз! ❤️❤️ Все будет хорошо! Любим тебя очень!".
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