Через регулярні потужні масовані ракетні удари з боку росії в Україні серйозно пошкоджені енергетичні системи. Тому майже вся країна страждає від віялових відключень світла. Ведучий та актор Юрій Горбунов розповів у сюжеті "ТСН" , як розважається із сім'єю у темряві.
Ведучий Юрій Горбунов зізнався, що в них удома з Катериною Осадчою рідко вимикають світло. Втім, коли таке трапляється, він може пограти із синами, послухати казки чи почитати книгу.
"З того часу, як Данило почав ходити, у нас вдома улюблена гра – це хованки. А в темряві вони ще більш прикольні виходять. Коли немає світла, я читаю "Історію України" Ярослава Грицака. Діти слухають аудіо-казки, які я декілька років тому записав у одному дитячому проекті", - поділився Юрій Горбунов.
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За словами телеведучого, навіть якщо вимикають світло, все одно залишається мобільний Інтернет, тому маленькі Іван із Данилою можуть також на айпаді дивитися мультики чи грати в ігри.
"Але в нашому містечку є генератор, тож проблеми зі світлом у нас бувають, але рідко", - поділився ведучий Юрій Горбунов.
Нагадаємо, Горбунов вражений, як у Грузії тролять росіян, що тікають від мобілізації.
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