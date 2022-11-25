Популярна артистка, співачка, продюсер Дженніфер Лопес показує в Інстаграм своє життя досить активно, розповідає про майбутні проекти, новинки і навіть зрідка говорить про особисте життя.

Нещодавно Лопес показала сімейний кадр з Аффлеком, зворушивши виглядом без вдавання, фотошопу і будь-яких хитрощів. А сьогодні стало відомо, що Лопес повністю очистила свій профіль в Інстаграмі, вилучивши всі знімки, відео та навіть фото профілю.

Багато шанувальників (а фоловерів у Дженніфер понад 227 мільйонів) звернули увагу на несподіване рішення артистки, яка вкрай любить увагу та похвалу. Облікові записи Джей Ло у Твіттері (45,5 млн. передплатників) та ТікТок (15,4 млн.) також замінили фото профілю чорним зображенням, проте на цих платформах попередніх постів не було видалено.

Відомо, що представник Лопеса відмовився від коментарів.

При цьому вкрай рідко Лопес говорить про сім'ю та дітей, оберігаючи цю свою частину життя. Стосується заборони та теми шлюбу, з недавніх пір Лопес стала місіс Аффлек і домашніх кадрів із чоловіком ще жодного разу не показувала до цього моменту.

Тому сімейні фото із чоловіком і викликають бурхливу реакцію.

Нагадаємо, "Красуня наша": Каменських у просторій блузі позагравала з шанувальниками, відео.

Як повідомляла Politeka, "Які ноги": Кухар із "Танців зі зірками" з'явилася у незвичайних колготках, фото.

Також Politeka писала, що "Щасливі разом": екс-чоловік Лорак Марат пристрасно обійняв нову кохану, момент потрапив на камеру.