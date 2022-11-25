Популярная артистка, певица, продюсер Дженнифер Лопес показывает в Инстаграм свою жизнь довольно активно, рассказывает о будущих проектах, новинках и даже изредка говорит о личной жизни.

Не так давно Лопес показала семейный кадр с Аффлеком, растрогав видом без притворства, фотошопа и каких-либо ухищрений. А сегодня стало известно, что Лопес полностью очистила свой профиль в Инстаграме, удалив все снимки, видео и даже фото профиля.

Многие поклонники (а фолловеров у Дженнифер более 227 миллионов) обратили внимание на неожиданное решение артистки, которая крайне любит внимание и похвалу. Учетные записи Джей Ло в Твиттере (45,5 млн. подписчиков) и ТикТок (15,4 млн.) также заменили фото профиля черным изображением, однако на этих платформах предыдущие посты не были удалены.

Известно, что представитель Лопеса отказался от комментариев.

При этом крайне редко Лопес говорит о семье и детях, оберегая эту свою часть жизни. Касается запрет и темы брака, с недавних пор Лопес стала миссис Аффлек и домашних кадров с супругом еще ни разу не показывала до этого момента.

Поэтому семейные фото с мужчиной и вызывают бурную реакцию.

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