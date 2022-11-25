Популярная артистка, певица, продюсер Дженнифер Лопес показывает в Инстаграм свою жизнь довольно активно, рассказывает о будущих проектах, новинках и даже изредка говорит о личной жизни.
Не так давно Лопес показала семейный кадр с Аффлеком, растрогав видом без притворства, фотошопа и каких-либо ухищрений. А сегодня стало известно, что Лопес полностью очистила свой профиль в Инстаграме, удалив все снимки, видео и даже фото профиля.
Многие поклонники (а фолловеров у Дженнифер более 227 миллионов) обратили внимание на неожиданное решение артистки, которая крайне любит внимание и похвалу. Учетные записи Джей Ло в Твиттере (45,5 млн. подписчиков) и ТикТок (15,4 млн.) также заменили фото профиля черным изображением, однако на этих платформах предыдущие посты не были удалены.
Известно, что представитель Лопеса отказался от комментариев.
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При этом крайне редко Лопес говорит о семье и детях, оберегая эту свою часть жизни. Касается запрет и темы брака, с недавних пор Лопес стала миссис Аффлек и домашних кадров с супругом еще ни разу не показывала до этого момента.
Поэтому семейные фото с мужчиной и вызывают бурную реакцию.
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