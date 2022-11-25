Всесвітньо відома модель, яку раніше визнали найкрасивішою дівчиною світу за принципом золотого перерізу обличчя, Белла Хадід продовжує дивувати. На цей раз дівчина показала, як іноді моделі виглядають з боку, до створення ідеальних кадрів для журналів.

Дівчина задоволена своєю фігурою, тому почувається впевнено і без одягу перед натовпом людей (як на недавніх показах у Парижі, де їй довелося публічно залишитися без одягу заради створення прямо на ній білої сукні з рідкого шовку).

На цей раз добірка здивувала фанатів, які більше звикли до постановкових кадрів:

«Звучить на першій фотографії 😍; ти така гарна; я сумував за тобою тут; Боже мій, ти така чудова людина; Божий дар; Красень ❤️; Сестра, пишнота буде».

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Якось Белла так захопилася контролем харчування, що схудла понад норму і їй довелося додатково набирати вагу. Зараз же Хадід у найкращій своїй формі дозволяє собі здивувати навіть у нестандартному вбранні на зйомці:

"Але ти така мила" - іронічно сама помітила Белла.

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