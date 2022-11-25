Всемирно известная модель, которую ранее признали самой красивой девушкой мира по принципу золотого сечения лица, Белла Хадид продолжает удивлять. В этот раз девушка показала, как иногда модели выглядят со стороны, до создания идеальных кадров для журналов.

Девушка довольна своей фигурой, поэтому чувствует себя уверенно и без одежды перед толпами людей (как на недавних показах в Париже, где ей пришлось публично остаться без одежды ради создания прямо на ней белого платья из жидкого шелка).

В этот раз подборка удивила фанатов, которые больше привыкли к постановочным кадрам:

«Звучит на первой фотографии 😍; ты такая красивая; я скучал по тебе здесь; Боже мой, ты такой великолепный человек; Божий дар; Красавчик ❤️; Сестра, великолепие будет».

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Однажды Белла так увлеклась контролем питания, что похудела свыше нормы и ей пришлось дополнительно набирать вес. Сейчас же Хадид в лучшей своей форме позволяет себе удивить даже в нестандартных нарядах на съемке:

«Но ты такая милая» - иронично сама подметила Белла.

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