Актриса та дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук зізналася, як важко бути без звичних зручностей.

Відома актриса Ганна Саліванчук звикла до уваги, тому часто показує в Інстаграм різні моменти зі своїх буднів, хвалиться здобутками та відверто про незручні моменти. На цей раз вона розповіла, як довелося бути після обстрілу окупантів.

Відомо, що російські злочинці вдарили по нашій інфраструктурі масово, внаслідок чого у багатьох областях українці залишилися без світла, зв'язку, тепла та води. Наразі йдуть відновлювальні роботи, тому відновлено 50% постачання.

Ганна розповіла, як минула її доба без звичних колись зручностей: «20 годин без світла, води, термос із гарячою водою закінчився. Ми хворі, а інгаляції нема як робити! Це жесть!" поскаржилася Саліванчук.

"Тепер син кажуть машинам, які стоять у пробці: "ну давайте швидше! Божечки, у нас світло вимкнуть!». І тепер кайфуєш від дрібниць. Навіть що світло є!

Зараз маю одне бажання є. Ось поділитися зараз тим, як я ходжу на 23 поверх, ходжу з 23 поверху пішки. А цього разу врятувало мене від зайвого підняття додому те, що я хоч і забула телефон, але згадала про це на 22 поверсі, а не на вулиці! – зізналася Саліванчук.

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