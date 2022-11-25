Известная актриса Анна Саливанчук привыкла ко вниманию, поэтому часто показывает в Инстаграм различные моменты из своих будней, хвалится достижениями и откровенничает о неловких моментах. В этот раз она рассказала, как пришлось быть после обстрела оккупантов.
Известно, что российские преступники ударили по нашей инфраструктуре массово, в результате чего во многих областях украинцы остались без света, связи, тепла и воды. Сейчас идут восстановительные работы, поэтому восстановлены 50% снабжения.
Анна рассказала, как прошли ее сутки без привычных когда-то удобств: «20 часов без света, воды, термос с горячей водой закончился. Мы больны, а ингаляции нет как делать! Это жесть!» пожаловалась Саливанчук.
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«Теперь сын говорят машинам, которые стоят в пробке: «ну давайте быстрее! Божечки, у нас же свет выключат!». И теперь кайфуешь от мелочей. Даже, что свет есть!
Сейчас у меня одно желание есть. Вот поделиться сейчас тем, как я хожу на 23 этаж, хожу с 23-го этажа пешком. А в этот раз спасло меня от лишнего поднятия домой то, что я хоть и забыла телефон, но вспомнила об этом на 22 этаже, а не на улице!» - призналась Саливанчук.
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