Популярна українська співачка болівійського походження Мішель Андраде, яка стала ведучою одного із сезонів шоу "Орел і Решка", а нещодавно пішла з продюсерського центру Потапа та Горової, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка представила фоловерам новий альбом і свою нову зовнішність.

У своєму посту Мішель показала фотосесію, яку підготувала до випуску україномовного альбому, а також послухала фрагменти нових пісень. Варто зазначити, що після відходу з продюсерського центру на обкладинці нового альбому Мішель з'явилася в новій зовнішності, її просто не впізнати. Волосся співачки тут випрямлене і довше, а вбрання відверте і світле.

У підписі до публікації Андраде написала: "Прем’єра "Неприховане"! Так довго чекала на цей реліз! І ось він! Зараз дуже важкі часи, але музика завжди витягувала мене з темряви. І так буде завджи. Тому я створила цей альбом! Щоб ви просто слухали в навушниках, у тачці, прогулюючись вулицями. Надихалися, усміхалися, плакали й відпустили все, що турбує. "Світло", "Час", "Абсурд/Любов" — відверто про те, що всередині, про надію та, звісно, про кохання не без емоційних гойдалок. Ласкаво прошу в моє "Неприховане"!".

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