Популярная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая стала ведущей одного из сезонов шоу "Орел и Решка", а недавно ушла из продюсерского центра Потапа и Горовой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда представила фолловерам новый альбом и свою новую внешность.

В своем посте Мишель показала фотосессию, которую подготовила к выпуску украиноязычного альбома, а также дала послушать фрагменты новых песен. Стоит отметить, что после ухода из продюсерского центра на обложке нового альбома Мишель появилась в новой внешности, ее просто не узнать. Волосы певицы здесь выпрямлены и более длинные, а наряды откровенные и светлые.

В подписи к публикации Андраде написала: "Премьера "Неприховане"! Так долго ждала этого релиза! И вот он! Сейчас очень трудные времена, но музыка всегда вытаскивала меня из тьмы. И так будет всегда. Потому я создала этот альбом! Чтобы вы просто слушали в наушниках, в тачке, прогуливаясь по улицам. Вдохновлялись, улыбались, плакали и отпустили все, что беспокоит. "Світло", "Час", "Абсурд/Любов" — откровенно о том, что внутри, о надежде и, конечно, о любви не без эмоциональных качелей. Добро пожаловать в мое "Неприховане"!".

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