Популярна українська співачка Ірина Білик, яка з початку війни активно гастролює за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала афішу та розповіла про свій виступ у Празі.

Як виявилось, Ірина вирішила влаштувати новорічну вечірку у чеській столиці з благодійною метою. І, судячи з афіші, вона возз'єдналася зі своїм колишнім чоловіком Дімою Коляденко, який буде провідним на цьому заході. До речі, для афіші Іра обрала фото, на якому постала у приголомшливому українському образі – з вишиванкою, косою та віночком на голові.

У підписі до публікації Білик написала: "Незабаром довгоочікувана зустріч в старовинній та гарній столиці Чехії, в Празі. Концерт в супроводі мого доброго друга @kolyadenkodima_official , у форматі Новорічної вечірки. Добре відомі хіти та нові роботи, розіграш лотів від нас, безліч сюрпризів та приємних несподіванок забезпечать вам, мої дорогі, море позитивних емоцій та чудовий настрій. Друзі, буду безмежно рада бачити вас 18 грудня о 18:00, в Music Bar Lucerna. Подаруйте собі новорічну казку, а разом із тим, підтримайте Україну. Адже, кошти від проведення концерту будуть перераховані на благодійність - фонду "Ukrajinský odborový sraz v ČR" на допомогу ЗСУ. З любов‘ю до України та кожного з вас".

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