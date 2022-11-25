Популярная украинская певица Ирина Билык, которая с начала войны активно гастролирует за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила афишу и рассказала о своем выступлении в Праге.

Как оказалось, Ирина решила устроить новогоднюю вечеринку в чешской столице с благотворительной целью. И судя по афише она воссоединилась со своим бывшим мужем Димой Коляденко, который будет ведущим на этом мероприятии. К слову, для афиши Ира выбрала фото, на котором предстала в потрясающем украинском образе – с вышиванкой, косой и веночком на голове.

В подписи к публикации Билык написала: "В скором времени долгожданная встреча в старинной и красивой столице Чехии, в Праге. Концерт в сопровождении моего доброго друга @kolyadenkodima_official, в формате Новогодней вечеринки. Хорошо известные хиты и новые работы, розыгрыш лотов от нас, множество сюрпризов и приятных неожиданностей обеспечат вам, мои дорогие, море положительных эмоций и отличное настроение. Друзья, буду безгранично рада видеть вас 18 декабря в 18:00, в Music Bar Lucerna. Подарите себе новогоднюю сказку, а вместе с тем поддержите Украину. Ведь средства от проведения концерта будут перечислены на благотворительность – фонда "Ukrajinský odborový sraz v ČR" в помощь ВСУ. С любовью к Украине и каждому из вас".

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