Головний герой 12-го сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський відверто розповів, ким йому довелося працювати раніше, але нарвався на критику.

32-річний Алекс Топольський народився і виріс у Львові, але після закінчення університету переїхав до США. Зараз він живе в Маямі та має свій бізнес, пов’язаний з нерухомістю. Але він також починав із малого.

На своїй сторінці в Instagram підприємець перерахував роботи, на яких йому колись довелося потрудитися.

"Перш ніж мені вдалося побудувати свій бізнес, я працював прибиральником, помічником офіціанта, роздавав флаєри в холодному Чикаго, жив у гетто, де постійно відбувалися перестрілки банд... Але я радий, що я пройшов цей шлях і став на ноги без будь-чиєї допомоги 💪", — зізнається Топольський.

При цьому глядачі в коментарях не надто оцінили одкровення "Холостяка":

"Який бідненький, щас заплачу";

"Українець зі Львова котрий балакає російською мовою 🤦🏽‍♀️";

"Так господи, придумайте вже новий сценарій, ці казки про Попелюшку вже заїлися)";

"Який бізнес, актор погорілого театру".

Раніше Топольському вже довелося відповідати на закиди, нібито насправді в нього немає бізнесу.

"А якщо серйозно, мені справді смішно читати коментарі людей, які думаю, що я не маю бізнесу, і що я нічим серйозним не займався", - писав Алекс.

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

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