32-летний Алекс Топольский родился и вырос во Львове, но после окончания университета переехал в США. Сейчас он живет в Майами и имеет свой бизнес, связанный с недвижимостью. Но он тоже начинал с малого.
На своей странице в Instagram предприниматель перечислил работы, на которых ему пришлось потрудиться.
"Прежде чем мне удалось построить свой бизнес, я работал уборщиком, помощником официанта, раздавал флаеры в холодном Чикаго, жил в гетто, где постоянно происходили перестрелки банд... Но я рад, что я прошел этот путь и встал на ноги без всяких чьей-либо помощи 💪", — признается Топольский.
При этом зрители в комментариях не слишком оценили откровение "Холостяка":
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"Какой бедненький, щас заплачу";
"Украинец из Львова, который говорит на русском языке 🤦🏽♀️";
"Да господи, придумайте уже новый сценарий, эти сказки о Золушке уже заелись)";
"Какой бизнес, актер погоревшего театра".
Ранее Топольскому уже пришлось отвечать на упреки, что на самом деле у него нет бизнеса.
"А если серьезно, мне действительно смешно читать комментарии людей, которые думаю, что у меня нет бизнеса, и что я ничем серьезным не занимался", - писал Алекс.
Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.
Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский откровенно рассказал о любви и отношениях.
Также Politeka писала, "Холостяк" Топольский после премьеры шоу удивил новым откровением.