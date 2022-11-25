Наприкінці жовтня українські ЗМІ повідомили, що пара оформила розлучення. Ні Володимир Остапчук, ні його дружина не стали цього заперечувати чи підтверджували.

Як повідомляє Politeka.net, дружина українського шоумена Володимира Остапчука поїхала до Австрії, де вже встигла завести нові знайомства та почати знову займатися танцями. Але при цьому вона не забуває спілкуватися з користувачами мережі. Так, кілька годин тому Христина Горняк відповіла у Instagram-Stories на кілька цікавих питань своїх підписників.

На тлі чуток про розлучення пари, Христина Горняк відверто розповіла, як вона ставиться до стосунків на відстані.

"Якщо це вимушена ситуація, то тоді ок, треба просто потерпіти. А якщо так просто, тому що не хочете кудись переїхати, то думаю, що у цих відносин може гаснути вогонь... Але кожен випадок індивідуальний, комусь достатньо телефонних розмов, а хтось не може жити без дотиків свого партнера... тому, відчувайте власними силами", - зазначила дружина шоумена Володимира Остапчука.

Вона також заговорила про те, що не має ідеального тіла - у неї є і целюліт і живіт, але коли Христина Горняк відчуває, що перестає собі подобається - одразу намагається виправити деякі недоліки. Адже самій собі теж треба подобатися.

Нагадаємо, що дружина Остапчука "кайфанула" в компанії іншого, поки чоловіка немає поряд.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука зненацька з'явилася в компанії статного красеня.

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