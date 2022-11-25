В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать и не подтверждали.

Как сообщает Politeka.net, супруга украинского шоумена Владимира Остапчука укатила в Австрию, где уже успела завести новые знакомства и начать сновазаниматься танцами. Но при этом она не забывает общаться с пользователями сети. Так, несколько часов назад Кристина Горняк ответила в Instagram-Stories на несколько интересных вопросов своих подписчиков.

На фоне слухов о разводе пары, Кристина Горняк откровенно рассказала, как она относится к отношениям на растоянии.

"Если это вынужденная ситуация, то тогда ок, нужно просто потерпеть. А, если так просто, потому что не хотите куда-то переехать, то думаю, что у этих отношений может гаснуть огонь... Но каждый случай индивидуальный, кому-то достаточно телефонных разговоров, а кто-то не может жить без прикосновений своего партнера... потому, чувствуйте сами по себе", - отметила жена шоумена Владимира Остапчука.

Она также заговорила о том, что не имеет идеального тела - у нее есть и целлюлит и живот, но как-только Кристина Горняк чувствует, что перестает себе нравится - сразу пытается исправить некоторые недостатки. Ведь себе самой тоже нужно нравиться.

Напомним, что жена Остапчука "кайфанула" в компании другого мужчины, пока мужа нет рядом.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука неожиданно появилась в компании статного красавца.

Также Politeka писала, что жена Остапчука раскрыла, что держит ее за границей.