Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк вирішила розвіятися від сумних думок і знову поїхала до Європи. Як виявилося, там вона планує зимувати, а потім знову повернеться в Україну. Під час перебування у Відні вона прийшла на танцювальні заняття. Кадрами з чоловіком-красенем, Христина поділилася в Instagram-Stories.
Вона зізналася, що перерву в танцях мала близько 10 місяців. Але тепер Христина Горняк вирішила повернутися до улюблених занять. Складно починати з новим партнером, але нотаріус упевнена, що у них все вийде.
Для занять у танцювальній студії дружина ведучого Володимира Остапчука обрала яскравий ансамбль у леопардовий принт, який складався з коротенького топу та широких штанів. Її партнером виявився високий брюнет зі щетиною на обличчі.
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"Кайфонула від душі сьогодні... Не повірите, але саме в танцювальному залі я сором'язлива, та ще з новим партнером. Але танці - це чистий кайф. Тому ж пішли разом, якщо щось знімаємо - покажу... От не знаю, але для мене танці – це супер крутий час та спогади з дитинства за якими я дуже сумую”, - розповіла Христина Горняк.
Нагадаємо, що дружина Остапчука раптово заговорила про знайомство з чоловіками.
Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука вирішила розвіятись від сумних думок і поспішила на довгоочікувану зустріч.
Також Politeka писала, що дружина Остапчука після чуток про розлучення заговорила про гроші і другого чоловіка.