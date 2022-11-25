Нотаріус також зазначила, що поживши трохи за кордоном, вона почала ще більше цінувати Україну. При цьому Христина Горняк все ще залишається за кордоном, але все ж таки вирішила пояснити, чому.

Як повідомляє Politeka.net, українці через постійні російські обстріли змушені звикати жити в нових реаліях нашого життя, коли пропадає світло і вода. Дружина українського шоумена Володимира Остапчука не витримала цих реалій і поїхала до Австрії, щоби там перезимувати. На своїй сторінці в Instаgram-Stories, Христина Горняк підкреслила, що бути далеко від України після нових обстрілів дуже важко.

Христина Горняк також зазначила, що тепер, як ніколи раніше, цінує склянку води, яку п'є щоранку, адже у багатьох українців води просто немає. При цьому дружина телеведучого вірить, що на Україну чекає світле майбутнє на відміну від росіян, які втратили своє, коли 24 лютого вторглися на територію суверенної та незалежної України.

Нотаріус також зазначила, що поживши трохи за кордоном, вона почала ще більше цінувати Україну. При цьому вона все ще залишається за кордоном, але все ж таки вирішила пояснити, чому.

"Україна найкраща країна у світі, це я для себе зрозуміла ще сильніше. Зараз, коли маю вимушену можливість подорожувати світом, настільки сильно розумію, які ми чудові, яка їжа у нас смачна, яка система медицини проста і логічна, тощо. Але я дуже хочу жити та зберегти свої нерви, тому поки я тут. Думаю, коли повертатися, але ситуація зі світлом та водою мене лякає", - розповіла Христина Горняк.

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