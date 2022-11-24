Навколо пари Володимира Остапчука та Христини Горняк давно ходять чутки про розлучення. Спочатку вони все рідше і рідше "з'являлися" в соцмережах один одного, а зараз зовсім роз'їхалися.

Як повідомляє Politeka.net, дружина українського шоумена Володимира Остапчука поїхала до Австрії, де вже встигла завести нові знайомства. Так, на своїй сторінці в Instagram нотаріус Христина Горняк з'явилася в компанії гарного чоловіка.

Зважаючи на все, Христина Горняк вирішила зайнятися бальними танцями. Вона знайшла школу у Відні і вже спробувала станцювати з партнером. Як зізналася сама Христина, після першого заняття у неї дуже боліла права нога, а ось на другому уроці на неї чекала дуже складна зв'язка. При цьому жінка зізналася, що шукає для себе різні моменти для радості, а танці для неї справді панацея.

"Не повірите... Але для мене відкрити емоції на паркеті – це дуже складна річ. Так, я танцювала з 7 років, і тоді це питання не стояло, адже в дитинстві ми були супервідкритими... а зараз усе змінилося. Але я собі вже поставила мету та йду до неї", - поділилася Христина Горняк.

Також вона дала пораду всім дівчатам і закликала – зайнятися танцями, адже це корисно для покращення самооцінки та фігури.

Зазначимо, Володимира Отсапчука поряд із дружиною немає. Навколо їхньої пари давно ходять чутки про розлучення. Спочатку вони все рідше і рідше "з'являлися" в соцмережах один одного, а зараз зовсім роз'їхалися.

Нагадаємо, що дружина Остапчука раптово заговорила про знайомство з чоловіками.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука вирішила розвіятись від сумних думок і поспішила на довгоочікувану зустріч.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука після чуток про розлучення заговорила про гроші і другого чоловіка.