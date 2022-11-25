Продюсер, виконавець та тренер «Голосу країни» Олексій Потапенко (Потап) показав відео після масованої ракетної атаки, яке його дуже вразило.

На своїй сторінці в Instagram артист опублікував відео, в якому лікарі-герої, коли в київському Інституті серця зникло світло, продовжили робити операції навіть у таких умовах.

"23 листопада Росія завдала ракетного удару по багатьох ключових об’єктах української інфраструктури, в результаті, міста залишилися без електрики. Ракетний напад викликав відключення електроенергії в Києві, під час якого лікарі Інституту серця завершували хірургічну операцію на серці дитини, вони продовжали працювати, незважаючи на відключення, й успішно завершили операцію, врятувавши дитині життя", — написав Потап.

"Це герої, а не лікарі 👏🔥🔥 низький уклін!", "незламні, найкращі. Боже, допоможи українцям 🙏🏻", "Наші люди найкращі в усьому. Дякую нашим лікарям за стійкість і професіоналізм. Нас не зламати 💙💛", — пишуть українці в коментарях.

Нагадаємо, ще зовсім недавно Потап зазнав жорсткої критики через тривалу відсутність в Україні. За кілька днів до повномасштабного вторгнення росії Потап та Настя Каменських відлетіли за кордон. Там вони брали участь у благодійних концертах та збирали гроші для допомоги ЗСУ.

Після повернення Потап розповів, що з березня перебуває у територіальній обороні. За словами артиста, його записав батько.

Також повідомлялося, що Потапа, який нещодавно повернувся до України, зняли у Німеччині.

Також нагадаємо, що Потапу зробили зауваження, нагадавши, що він живе в Україні.