На своей странице в Instagram артист опубликовал видео, в котором врачи-герои, когда в киевском Институте сердца исчез свет, продолжили делать операции даже в таких условиях.

"23 ноября Россия нанесла ракетный удар по многим ключевым объектам украинской инфраструктуры, в результате города остались без электричества. Ракетное нападение вызвало отключение электроэнергии в Киеве, во время которого врачи Института сердца завершали хирургическую операцию на сердце ребенка, они продолжали работать, несмотря на отключение, и успешно завершили операцию, спася ребенку жизнь", — написал Потап.

"Это герои, а не врачи 👏🔥🔥 низкий поклон!", "Несокрушимые, лучшие. Боже, помоги украинцам 🙏🏻", "Наши люди лучшие во всем. Спасибо нашим врачам за стойкость и профессионализм. Нас не сломать 💙💛 ", - пишут украинцы в комментариях.

Напомним, еще совсем недавно Потап подвергся жесткой критике из-за длительного отсутсвия в Украине. За несколько дней до полномасштабного вторжения россии Потап и Настя Каменских улетели за границу. Там они участвовали в благотворительных концертах и собирали деньги для помощи ЗСУ.

После возвращения Потап рассказал, что с марта состоит в территориальной обороне. По словам артиста, его записал отец.

Также сообщалось, что Потапа, который недавно вернулся в Украину, засняли в Германии.

Также напомним, что Потапу сделали замечание, напомнив, что он живет в Украине.