Кадрами виступу, на яких Потап рухається сценою зі словами «Гоп, ца-ца!», поділився сам артист на своїй інстаграм-сторінці, пише Politeka.net.

Зазначимо, що Потап лише нещодавно повернувся до України після довгої відсутності. За кілька днів до повномасштабного вторгнення Потап та його дружина Настя Каменських виїхали до Іспанії.

«Довгий час був за кордоном, давав концерти від Польщі та до Латинської Америки. Ми з Настею як сім'я волонтерів зробили дуже багато. Ще кілька тижнів тому сума, яку ми зібрали, була 75 мільйонів гривень, зараз же ця цифра наближається до позначки 100 мільйонів. Пора повернутися додому та підтримувати Україну в культурному плані», - говорив Потап.

Перебуваючи за кордоном, Потап брав участь у благодійних проектах, збирав кошти для ЗСУ та навіть примудрився записатися у територіальну оборону.

Повернувшись до України, Потап розповів, що його записав батько. Також нагадаємо, що тренер «Голосу країни» після коронавірусу переніс параліч обличчя. Лікарі діагностували у українського артиста синдром Рамсея-Ханта.

"Це дуже важка штука. За цей час я тяжко перехворів на ковід і отит. Але коли я дивлюся на воюючих хлопців, то гадаю: ну який параліч, про що взагалі можна говорити?", - говорив Потап.

Втім, далеко не всі із захопленням зустрічали Потапа на рідній землі. Так, багато українців засудили артиста за тривалу відсутність, а співачка Настя Приходько висловила сумнів, що його повернення викликане тугою по батьківщині. Так, артистка вважає, що Потап повернувся в Україну лише тому, що на екрани повернулися проекти за його участю: "І він приїхав лише тому, що в нього почалися зйомки шоу одним із каналів".

Нагадаємо, Потап назвав ім'я відомого російського ведучого, який плакав йому у слухавку.

Також повідомлялося, що Потап розповів про свою рідкісну хворобу.

Крім того, Politeka.net писала, що Потап розкрив зміст розмови Каменських та Ані Лорак.