Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка, яка зараз представляє Україну на грузинських "Танцях із зірками", зверулася до українців із важливим повідомленням.

"Уже 9 місяців поспіль кожен українець невпинно тримає свій фронт. І як би нам не було важко, попри ракетні удари й складні випробування долі ми кожного дня обираємо майбутнє. А майбутнє - це наші діти, які потребують особливого захисту саме сьогодні. Як мама двох доньок я розумію, наскільки діти уразливі до будь-яких проявів та наслідків війни. І навіть не можу уявити, наскільки складно з цим впоратись дітям-сиротам, що залишилися без батьків за різних обставин", — заявила Полякова.

Тому зараз Ольга підтримує благодійний проєкт “Дитинство без війни”, який займається евакуацією сиріт з небезпечних міст України та забезпечує усім необхідним для повноцінного життя.

"У рамках проєкту прихисток уже отримали майже 2 тисячі українських малюків, у найближчому майбутньому ще тисяча. Долучитися до благодійної ініціативи може кожен, адже чужих дітей не буває і вони не повинні бачити війну!", — наголосила співачка.

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