В этот раз на своей странице в Instagram артистка, которая сейчас представляет Украину на грузинских "Танцах со звездами", обратилась к украинцам с важным сообщением.

"Уже 9 месяцев подряд каждый украинец неустанно держит свой фронт. И как бы нам ни было трудно, несмотря на ракетные удары и сложные испытания судьбы мы каждый день выбираем будущее. А будущее - это наши дети, нуждающиеся в особой защите именно сегодня. Как мама двух дочерей я понимаю, насколько дети уязвимы к каким-либо проявлениям и последствиям войны. И даже не могу представить, насколько сложно справиться с этим детям-сиротам, оставшимся без родителей при разных обстоятельствах", — заявила Полякова.

Поэтому сейчас Ольга поддерживает благотворительный проект "Детство без войны", который занимается эвакуацией сирот из опасных городов Украины и обеспечивает всем необходимым для полноценной жизни.

"В рамках проекта убежище уже получили около 2 тысяч украинских малышей, в ближайшем будущем еще тысяча. Присоединиться к благотворительной инициативе может каждый, ведь чужих детей не бывает и они не должны видеть войну!", — подчеркнула певица.

Напомним, что выступление Оли Поляковой пытались сорвать любители рф, скандальные подробности и видео.

Как сообщала Politeka, Оля Полякова вызвала бурную реакцию новой песней на украинском языке.

Также Politeka писала, что Оля Полякова запела на украинском, впервые сменив образ "Королевы ночи".