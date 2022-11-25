Гімнастка Даша Ульянова, переможниця шоу "Холостяк" показала, як можна потішити себе навіть у складні будні.

Молода гімнастка, переможниця одного із сезонів «Холостяка» Даша Ульянова щодня розповідає про себе, дивує образами та ділиться особистим. Не забуває Даша ділитися історіями з життя та не приховує – у неї теж бувають проблемні ситуації та похмурі дні.

«Вдома немає ні світла, ні води. Але дякую цьому прекрасному салону за те, що у них було все вище сказане! Ps Крапку не здаю!» - З гумором зауважила Даша і показала, як минає її вільний час у салоні краси.

Не секрет, що дівчина захоплена доглядом за своїми локонами і часто ходить в салон, роблячи різні зачіски і укладання.

«Напевно, так приходить старість. На щастя немає межі, адже нарешті прийшов мій відпарювач для одягу. Глажка завжди у мене займає купу часу та нервів, тому я давно була в пошуках нормального відпарювача – щоб якісний і не за всі гроші світу», - раніше написала Ульянова.

У мережі відразу запротестували – дівчина досить молода і говорити про вік не доречно: «Вам до старості ще дуже далеко; Мала так тримати; Господиня!! Така мила дівчина!!».

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