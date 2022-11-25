Гимнастка Даша Ульянова, победительница шоу "Холостяк" показала, как можно побаловать себя даже в сложные будни.

Молодая гимнастка, победительница одного из сезонов «Холостяка» Даша Ульянова каждый день рассказывает о себе, удивляет образами и делится личным. Не забывает Даша делиться историями из жизни и не скрывает - у нее тоже бывают проблемные ситуации и мрачные дни.

«Дома нет ни света, ни воды. Но спасибо этому прекрасному салону за то, что у них было все выше сказанное! P.s. Точку не сдаю!» - с юмором подметила Даша и показала, как проходит ее свободное время в салоне красоты.

Не секрет, что девушка увлечена уходом за своими локонами и часто ходит в салон, делая самые разные прически и укладки.

«Наверное, так приходит старость.Счастью нет предела, ведь наконец-то пришел мой отпариватель для одежды. Глажка всегда у меня занимает кучу времени и нервов, поэтому я давно была в поисках нормального отпаривателя – чтобы качественный и не за все деньги мира» - ранее написала Ульянова.

В сети сразу запротестовали – девушка довольно молода и говорить о возрасте не к месту: «Вам до старости еще очень далеко; Должна была так держать; Хозяюшка!! Такая милая девушка!!».

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