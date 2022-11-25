Популярна актриса Ксенія Мішина знову вирушила після перерви на зйомки закордон. Зараз вона вчить мову та показує, як проходять будні. Ксенія прилетіла до Хорватії для запланованих досить давно зйомок і навіть показала свої спроби говорити поки що не надто знайомою їй мовою.

«Щось важкувато йде хорватська мова. Нічого не розумію, але сміюся за компанію!

Ви навіть не уявляєте, наскільки я маю емоційну природу! Але щодня вивчаючи себе і цей світ, я все більше розумію, що не буває поганих ситуацій, бувають тяжкі реакції на ці ситуації. А з розумінням – все змінюється» - заявила Мішина, нагадуючи про своє нове бажання повністю змінити у житті всі звички та змінити життя.

Не забуває при цьому Мишина розповідати про моменти особистіших. Наприклад, вона вже поскаржилася на один момент з послугами краси: «Чому всюди закордон просто жахливо роблять нігті?».

Після цього Ксенія нагадала про те, як зберегти якість волосся навіть під час переїздів: «Капсули для волосся! Кожна містить у собі вітамінки та корисні компоненти, які насичують кожну волосинку. Натуральний склад і навіть натуральна желатинова оболонка!

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