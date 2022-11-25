Популярная актриса Ксения Мишина снова отправилась после перерыва на съемки заграницу. Сейчас она учит язык и показывает, как проходят будни. Ксения прилетела в Хорватию для запланированных довольно давно съемок и даже показала свои попытки говорить на пока еще не слишком знакомом ей языке.

«Что-то тяжеловато идет хорватский язык. Ничего не понимаю, но смеюсь за компанию!

Вы даже не представляете, насколько у меня эмоциональная природа! Но каждый день изучая себя и этот мир, я все больше понимаю, что не бывает плохих ситуаций, бывают тяжелые реакции на эти ситуации. А с пониманием – все меняется» - заявила Мишина, напоминая о своем новом желании полностью поменять в жизни все привычки и изменить жизнь.

Не забывает при этом Мишина рассказывать о моментах более личных. К примеру, она уже пожаловалась на один момент с услугами красоты: «Почему повсюду заграницей просто ужасно делают ногти?».

После этого Ксения напомнила о том, как сохранить качество волос даже при переездах: «Капсулы для волос! Каждая содержит в себе витаминки и полезные компоненты, которые насыщают каждую волосинку. Натуральный состав и даже натуральная желатиновая оболочка!».

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