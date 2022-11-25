Відома співачка Тіна Кароль дозволила собі емоційно розкріпачитися і вилила накипіле у вірші.

Відома українська співачка Тіна Кароль дедалі частіше активніше спілкується з фанатами, розповідає про себе та вражає образами. Також артистка вважає за краще виплескувати наболіле.

«Що голубчик, ти, мабуть, не знав, що на матір ти руку підняв

не родиве відроддя, помилка природи

ти не маєш характер та вроду

ти отруту хильнеш у твоєму ж колі

і твої заздрісні очі заллються кров‘ю

нікого немає, хто б служив тобі

ти і є та сама зрада сам собі

не прикриєшся богом

не врятуєш себе

ти - не Месія і не місія веде тебе

старий людоїд

ось так і прославишся на весь подальший людський рід

перестріляй хоч своїх всіх бункерськіх гнід

тобі вже залишилось декілька днів,

інакші часи й методички не ті

поразка за крок від твоєї орди

руїни й хаос чекають на землю твою

а ми так і будемо на своєму шляху

так і будем могутні й живі

і аж ніяк непідвладні тобі

Київ, як матір міст та околиць усіх,

материнський прокльон надсилає тобі» - эмоционально высказалась в стихах Тина.

У мережі також підтримали:

«Ми сильні, ми всі витримаємо, обов'язково Переможемо! Слава ЗСУ!!; Як сильно, весь біль цього нашого народу; Чудові рядки!; Вірю, що саме так буде! Щоранку сорок мільйонів прокльонів мчать на росіян, не буде у них нормального життя навіки».

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