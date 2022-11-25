Известная певица Тина Кароль позволила себе эмоционально раскрепоститься и вылила накипевшее в стихи.

Известная украинская певица Тина Кароль все чаще активнее общается с фанатами, рассказывает о себе и впечатляет образами. Также артистка предпочитает выплескивать наболевшее.

«Що голубчик, ти, мабуть, не знав, що на матір ти руку підняв

не родиве відроддя, помилка природи

ти не маєш характер та вроду

ти отруту хильнеш у твоєму ж колі

і твої заздрісні очі заллються кров‘ю

нікого немає, хто б служив тобі

ти і є та сама зрада сам собі

не прикриєшся богом

не врятуєш себе

ти - не Месія і не місія веде тебе

старий людоїд

ось так і прославишся на весь подальший людський рід

перестріляй хоч своїх всіх бункерськіх гнід

тобі вже залишилось декілька днів,

інакші часи й методички не ті

поразка за крок від твоєї орди

руїни й хаос чекають на землю твою

а ми так і будемо на своєму шляху

так і будем могутні й живі

і аж ніяк непідвладні тобі

Київ, як матір міст та околиць усіх,

материнський прокльон надсилає тобі» - эмоционально высказалась в стихах Тина.

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