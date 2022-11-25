Популярна фітнес-тренер, блогерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська розповіла, як переживає блекаут.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова показала зворушливе фото разом із дітьми — сином Робертом та донькою Олівією.

"І буде світло. Любов переможе💙💛", — написала Боржемська під світлиною.

Марина також показала гарні, але наче з моторошного фільму, кадри Києва в темряві.

"У нас днями та ночами немає електрики. Вимикають воду. Складно? Так. Але нам ніколи не буде так складно, як хлопцям та дівчатам на фронті. Ми вистоїмо та переживемо. Це просто світло. Воно з’явиться. А вони там віддають життя, щоб вся наша країна трималася", — пише зірка "Зважені та щасливі".

Боржемська вирішила подякувати всім: медикам, волонтерам, ДСНС, комунальникам, електрикам, вчителям, та кожному українцю, який тримається.

"Та, особливо, ЗСУ! Щоденно ми проходимо неймовірні випробування. І пройдемо. Але коли здається, що нам дуже важко, згадуйте хлопців та дівчат на передовій, заряджайте телефони та відправляйте донат на ЗСУ. Слава Україні!", — наголосила тренерка.

"Маленькі промінчики світла біля вас і це велика радість для мами", " Ну такі вже гарні😍", " Настільки тепле фото, хочеться дивитися на вас, стільки тепла і любові - ви класні!", — підтримали Марину в коментарях шанувальники.

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

Також Politeka писала, що Боржемська розповіла, як діти прийняли її нового коханого.