Популярная фитнес-тренер, блогер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская рассказала, как переживает блекаут.

В этот раз на своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова показала трогательное фото вместе с детьми — сыном Робертом и дочерью Оливией.

"И будет свет. Любовь победит", - написала Боржемская под фотографией.

Марина также показала красивые, но как из жуткого фильма, кадры Киева в темноте.

"У нас днями и ночами нет электричества. Выключают воду. Сложно? Да. Но нам никогда не будет так сложно, как ребятам на фронте. Мы выстоим и переживем. Это просто свет. Он появится. А они там отдают жизнь, чтобы вся наша страна держалась", - пишет звезда "Зважені та щасливі".

Боржемская решила поблагодарить всех: медиков, волонтеров, ГСЧС, коммунальщиков, электриков, учителей, и каждого украинца, который держится.

"Но особенно ВСУ! Ежедневно мы проходим невероятные испытания. И пройдем. Но когда кажется, что нам очень тяжело, вспоминайте ребят на передовой, заряжайте телефоны и отправляйте донат на ВСУ. Слава Украине!", — подчеркнула тренер.

"Маленькие лучики света возле вас и это большая радость для мамы", "Ну такие уже хорошие 😍", "Настолько теплое фото, хочется смотреть на вас, столько тепла и любви – вы классные!", - поддержали Марину в комментариях поклонники.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская рассказала, как дети приняли нового любимого.