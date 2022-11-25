У себе в Instagram популярна співачка Наталія Могилевська розмістила фотографію з маленькою дівчинкою.

Як повідомляє Politeka.net, Наталя Могилевська з перших днів вторгнення росії в Україну дає благодійні концерти та розповідає про те, що відбувається в Україні. Цього разу популярна українська співачка Наталія Могилевська відреагувала в Instagram на щемливе фото дівчинки на АЗС, яке вчора облетіло Мережу.

На знімку маленьку українку зображено на одній із АЗС Києва – батьки привезли дитину туди, щоб підключити до електромережі потрібний для життя дівчинки інгалятор. Вдома сім'я такої можливості не має через постійний обстріл наших ТЕЦ російськими окупантами та аварійних відключень світла по всій Україні.

У себе в Instagram Наталія Могилевська розмістила цю фотографію із маленькою дівчинкою.

"Київ, 2022. Сім'я приїхала на заправку, щоб включити до мережі та використовувати інгалятор, вкрай необхідний маленькій дочці", - підписала фото Наталія Могилевська .

Користувачі мережі поспівчували маленькій дівчинці і написали, що думають про путін і його зграю російських вояк: "Це так розриває серце", "Ну пуйло просто майстер воювати з жінками і дітьми. Коли ж він уже здохне разом зі своїми утирками", "Береги" Господи наших дітей", "Горите в пеклі, нелюд російські...".

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